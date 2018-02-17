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Turistlerin bu ilgisini değerlendirmek ve bölgedeki turizmi canlandırmak için çalışma başlatan Uzundere Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğünden aldığı ödenekle proje hazırladı. Proje ile yarımadada ve çevresinde birçok turistik mekan yapacak olan belediye, böylece Tortum Gölü'nü uluslararası turizme kazandırmak istiyor.