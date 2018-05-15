Adana'da babaannesini boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İ.C.'nin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İ.C.'nin ifadesinde, "Ninemin küfür etmesi üzerine bir anlık sinirle sandalye üzerindeki bez parçasını ninemin boğazına doladım. Nefessiz kalınca bıraktım" dediği belirtildi.

İHA'nın haberine göre Merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde 14 Nisan Cumartesi günü babaannesi 82 yaşındaki E.T.'nin boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 27 yaşında İ.C. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İ.C. hakkında "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, yalnız yaşayan E.T.'den iki gündür haber alınamadığının polise bildirilmesi üzerine evine girilen yaşlı kadın holde ölü olarak bulunduğu belirtildi. İddianamede, yapılan incelemede yaşlı kadının beyaz renkli çamaşır ile boğulduğu, yapılan araştırma sonunda yaşlı kadının torunu İ.C.'nin katil zanlısı olarak tutuklandığı kaydedildi. Olay günü akşam saatlerinde tek başına babaannesi E.T.'nin evine gittiğini anlatan İ.C., iddianamedeki savunmasında şunları kaydetti:

"Bankalara kredi kartı borcum olduğu için 500 lira para istedim. Nenem 'Param yok' dedi. Ben de 'Diğer torunlarına para veriyorsun bana vermiyorsun' dedim. Bu sözlerim sonrası nenemin küfür etmesi üzerine bir anlık sinirle sandalye üzerindeki bez parçasını nenemin boğazına doladım. Nefessiz kalınca bıraktım. Kapıyı kilitleyerek anahtarı evin arka tarafındaki açık pencereden içeri atıp evime gittim."

İ.C.'nin yaşlı kadının cesedi bulunduğunda gözyaşı döktüğü ve taziyesine katılıp, başsağlığı dileklerini kabul ettiği öğrenildi.

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