Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşlı bir kadın torunu için çöpten dolmalık biber topladı. Cep telefonu ile görüntülenen kadın gelirinin yetmediğini söyledi.

İHA'nın haberine göre, Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Muzaffer Uluşahin Sokak’ta çöpleri karıştıran yaşlı kadın, torunu için yiyecek topladığını söyledi. Müftü Mahallesi’nde torunu ile birlikte ikamet ettiğini belirten Refiye Y. asgari ücret tutarındaki gelirinin yetmediğini anlattı. Torununun dershaneye gittiğini belirten yaşlı kadın iki oğlu olduğunu ve onlarında kendilerini ancak geçindirebildiklerini söyledi. Çöpe atılan biberleri güzelce yıkayıp, içlerini dolduracağını ifade eden yaşlı kadın daha sonra ikamet ettiği evin önüne getirildi. Yaşlı kadının çöpten yiyecek topladığını gören hayırsever vatandaşlar, kendisine maddi destekte bulunurken, belediye ve diğer devlet kurumlarının da bu tür insanlara yardım etmesini istediler.

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