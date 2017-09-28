Toshiba bellek çipi (TMC) işini 18 milyar dolara Bain'e sattı, fakat WD davası durumu değiştirebilir

Bain konsorsiyumu içinde Apple, Dell, SK Hynix, Hoya gibi teknoloji devleri yer alıyor. Toshiba, Perşembe günü yaptığı açıklamayla şirkette hisse sahibi olmaya devam edecek.
Sermaye giderlerine göre anlaşmanın toplam miktarının değişebileceği belirtilirken, satın almanın, Japonya'nın önemli bir şirketinin kontrolünü sağlarken, Toshiba'nın zarar hanesinde yazanları kapatmasını sağlaması hedefleniyor.
ABD'deki nükleer enerji işinde Westinghouse markasıyla yaklaşık 8,4 milyar dolar zarar eden şirket, bu kaybı bellek çipi üretim bölümünün satışı ile kapatma niyetind. Şirket, mart ayına kadar bu zararı kapatmazsa, hisselerinin Tokyo Borsası'nda işlem görmesi engellenecek. Bugün imzalanan anlaşmanın ise 31 Mart öncesinde geçerlilik kazanması bekleniyor. Böylece mâli yıl bitmeden para Toshiba'nın kasasına girerek zarar kâra dönüştürülecek.
APPLE'DAN EN BÜYÜK RAKİP SAMSUNG'A DARBE
Anlaşmanın gerçekleşmesinde Apple'ın da önemli bir rolü oldu. iPhone ve iPad'lerde bu çipleri kullanarak depolama birimlerini için Samsung'dan alışverişi kesmek isteyen teknoloji devi, böylece yüzde 40 pazar payına sahip ezelî rakibinde de darbe vuracak.
Anlaşmanın uzamasındaki etkenlerin başında Toshiba'nın iş ortağı, bellek üreticisi Western Digital'in açtığı dava geliyor. WD, satışı veto etmek isterken, Japon şirket de haklarını korumak için 1 milyar dolarlık bir karşı dava açtı. WD'nin davasının anlaşmanın onaylanmasını engelleyerek 2019'a kadar uzatabileceği belirtiliyor.
ANLAŞMAZLIK HÂLİNDE SATIŞ DURACAK
Bain anlaşması, anlaşmazlık hâlinde satışın durmasına sebep olacak bir madde içeriyor. Böyle bir durumda, Toshiba, WD ile olan üç ortak şirketini satamayacak ve bu durumda satın alma fiyatı da değişecek.
Satın alma Toshiba'nın 350,5 milyar yen, Bain'in 212 milyar yen, Hoya'nın ise 27 milyar yen koymasıyla gerçekleşecek. Hynix ise 395 milyar yenlik bir yatırım yaparken, ABD'li yatırımcılardan 415,5 milyar yen gelecek.
APPLE HİSSE SAHİBİ OLMAYACAK
TMC adıyla bilinen çip bölümü, anlaşma gerçekleştiğinde Bain Capital'in alt şirketi olan Pangea'ya devredilecek. Pangea da bu iş için 600 milyar yen ayırmış durumda.
Anlaşmaya göre, Japon Toshiba ve Hoya, Pangea'da hakim hisse sahibi olacaklar. ABD'li yatırımcılar pay senedi ya da oy hakkına sahip olmazken, Hynix de hissesini 10 yıl boyunca yüzde 15'in üzerine çıkarmamayı kabul etti.
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