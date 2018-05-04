Tosno - Dinamo Moscow düellosu

Tosno ve Dinamo Moscow, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:00. Maç öncesi Tosno 24 puanla 15. sırada, Dinamo Moscow 34 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Tosno, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dinamo Moscow, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 251. İddaa'da Tosno kazanır 2.30, berabere biter 2.90, Dinamo Moscow kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Tosno son hafta oynanan Khimki maçında 1-3 kazandı.

Dinamo Moscow, Tyumen karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Tosno, evinde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 22 gol yedi.

Dinamo Moscow, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dinamo Moscow 11 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.