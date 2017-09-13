Tottenham - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin köklü kulübü Tottenham, evinde Almanya'nın güçlü ekibi Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Peki Tottenham - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maça dair detaylar...
TOTTENHAM - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Wembley'de oynanacak karşılaşmada İtalyan hakem Gianluca Rocchi düdük çalacak. Rocchi'nin yardımcılıklarını ise Elenito Di Liberatore ve Mauro Tonolini yapacak. Türkiye saatiyle 21:45'te başlayacak olan mücadele Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
- İki takım şimdiye kadar 3 kere karşılaştı ve bu maçların 2'sini Dortmund, 1 maçı da Tottenham kazandı.
- İki takım arasındaki son maç 13 Mart 2016 tarihinde oynandı ve deplasmanda Dortmund 2-1 kazandı.
- Tottenham, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
- Borussia Dortmund, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
- Tottenham'da Danny Rose, Victor Wanyama, Kevin N'Koudou ve Dele Alli sakat/cezalı listesinde yer alıyor.
- Borussia Dortmund'da ise Marcel Schmelzer, Andre Schürrle, Marc Bartra, Sebastian Rode, Raphael Guerreiro, Erik Durm ve Julian Weigl sakat/cezalı listesinde.
- Tottenham, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.
- Borussia Dortmund, oynadığı son 5 maçta 14 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.
SON MAÇ KADROLARI
Tottenham: Hugo Lloris, Kieran Trippier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Davinson Sanchez, Ben Davies, Eric Dier, Moussa Sissoko, Dele Alli, Christian Eriksen, Harry Kane
Borussia Dortmund: Roman Bürki, Marc Bartra, Sokratis, Lukasz Piszczek, Gonzalo Castro, Marcel Schmelzer, Nuri Şahin, Mario Götze, Christian Pulisic, Pierre-Emerick Aubameyang, Maximilian Philipp
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