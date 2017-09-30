Tottenham Hotspur ve Newcastle United, Cenk Tosun'un peşinde

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‘PREMİER LİG’DE RAHAT OYNAR’

Gol atmamasına karşın Babel’e çok güzel bir asist yapan ve mücadelesi ile alkış alan Cenk Tosun’a bir kez daha hayran kalan Newcastle temsilcisinin kendisini ağırlayan menajer Ceylan Çalışkan’a şunları söylediği öğrenildi,