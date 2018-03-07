Tottenham - Juventus rövanş maçı için bekleyiş sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiltere Premier Lig takımı olan Tottenham, evinde İtalya liginden Juventus'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde milyonlarca futbolsever bu heyecanlı maçı canlı olarak izlemek için maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Tottenham - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte tüm detaylar...

TOTTENHAM - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar ligi son 16 turu rövanş maçında Mauricio Pochettino yönetimindeki Tottenham, evinde Massimilliano Allegri yönetimindeki Juventus'u konuk edecek. Wembley stadyumunda oynanacak olan karşılaşmada Polonyalı Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak.

Türkiye saati ile 22:45'te başlayacak olan karşılaşma canlı olarak Tivibu Spor 2 kanalından izlenebilecek.

İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında deplasmandan 2-2'lik beraberlikle dönen 12 takımın 10'u tur atlamayı başardı.

Eşleşmenin ilk maçında 2-0 geriye düşmesine rağmen skoru 2-2'ye getiren Tottenham, Juventus'un yeni stadında bunu başaran ilk rakip takım oldu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yenilgi yüzü görmeyen üç takımdan biri Tottenham (Barcelona ve Liverpool'la birlikte).

Wembley'de oynadığı son dört Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Tottenham, bu karşılaşmaların dördünde rakip filelere üçer gol gönderdi.

Tottenham, iç sahada oynadığı son altı Devler Ligi karşılaşmasının sadece birinde kalesini gole kapatabildi.

Juventus, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son yedi deplasman maçının sadece birini kaybetti (3G 3B) ve son üç karşılaşmasında gol yemedi.

Juventus'un bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı dokuz golün yedisi maçların ilk ve son 15 dakikalarında geldi.

Harry Kane, bu sezon Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı 17 golün dokuzuna doğrudan katkı sağladı (yedi gol ve iki asist).

Tottenham'ın Devler Ligi'nde attığı son yedi golün dördünde asisti Dele Alli yaptı.

Gonzalo Higuain, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında sahaya çıktığı son dört maçta dört gol attı.

Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 49 maçta kalesini gole kapatan Gianluigi Buffon, bu alanda sadece Iker Casillas (55) ve Edwin van der Sar'ın (50) gerisinde yer alıyor.