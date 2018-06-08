Londra ekibinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 41 kez rakip fileleri havalandıran Kane, Tottenham Hotspur formasıyla çıktığı 213 maçta 140 gol attı.

Ligi üçüncü sırada tamamlayan başkent temsilcisi, adı Real Madrid ile anılan Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino ile de 5 yıllık sözleşme yenilemişti.