Tottenham - Leicester City maçı heyecanı

Tottenham ve Leicester City, 13 Mayıs 2018 Pazar günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 74 puanlı Tottenham 3. sırada bulunuyor, Leicester City 47 puana sahip ve 9. sırada. Tottenham son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Leicester City son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 462 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tottenham kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.60, Leicester City sahadan galip ayrılırsa 6.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Tottenham son haftadaki Chelsea müsabasında 2-0 kazandı.

Leicester City ise Middlesbrough karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 12 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Tottenham, 35 gol attı ve 12 gol yedi.

Leicester City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Leicester City, deplasmanda 27 kez ağları sarsarken, 33 kez topu kendi kalesinde gördü.