Tottenham - Newcastle United maçı rakamları

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. Tottenham, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Newcastle United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. 71 puanlı Tottenham 4. sırada bulunuyor, Newcastle United 41 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Tottenham, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Newcastle United, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 511 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tottenham kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 6.25, Newcastle United sahadan galip ayrılırsa 12.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.25. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Tottenham son hafta oynanan Newcastle United maçında 5-1 yenildi.

Newcastle United, Tottenham karşılaşmaında 5-1 kazandı.

Tottenham, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Tottenham, kendi sahasında 34 gol attı, 12 gol yedi.

Newcastle United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Newcastle United, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 29 kez topu kendi kalesinde gördü.