Tottenham - Watford maçı heyecanı

Tottenham ve Watford, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:00. 68 puanlı Tottenham 4. sırada bulunuyor, Watford 38 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Tottenham, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Watford, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 157. İddaa'da Tottenham kazanır 1.05, berabere biter 6.25, Watford kazanır 12.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Tottenham son hafta oynanan Hull City maçında 1-7 kazandı.

Watford, Manchester City karşılaşmaında 0-5 yenildi.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Tottenham, 32 gol attı ve 12 gol yedi.

Watford, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Watford 17 kez gol sevinci yaşadı, 30 kez topu ağlarında gördü.