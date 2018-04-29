Tottenham - Watford maçı heyecanı

Tottenham ve Watford, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. Tottenham 68 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Watford 38 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Tottenham, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Watford, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 157. İddaa'da Tottenham kazanır 1.05, berabere biter 6.25, Watford kazanır 12.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Tottenham son hafta oynanan Hull City maçında 1-7 kazandı.

Watford ise Manchester City maçında 0-5 yenildi.

Tottenham, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Tottenham, kendi sahasında 32 gol attı, 12 gol yedi.

Watford ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Watford, 17 gol atarken 30 gol yedi.