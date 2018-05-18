Toulouse - Guingamp maçı ne zaman?

Fransa Ligue 1 maçında Toulouse ile Guingamp, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. 34 puanlı Toulouse 18. sırada bulunuyor, Guingamp 47 puana sahip ve 11. sırada. Toulouse, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Guingamp, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 303 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Toulouse kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 4.00, Guingamp sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Toulouse son haftadaki Dijon müsabasında 2-0 yenildi.

Guingamp ise Metz karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Toulouse, 21 gol attı ve 20 gol yedi.

Guingamp, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Guingamp, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 33 kez topu kendi kalesinde gördü.