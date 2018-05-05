Toulouse - Lille karşılaşma önü

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Toulouse, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Lille takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Toulouse 34 puanla 17. sırada, Lille 32 puanla 19. sırada bulunuyor. Ev sahibi Toulouse, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Lille, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 148 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Toulouse kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.90, Lille sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Toulouse son hafta oynanan Dijon maçında 0-0 berabere kaldı.

Lille ise Nantes maçında 3-0 kazandı.

Toulouse, evinde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 17 gol yedi.

Lille ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 12 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lille, 14 gol atarken 33 gol yedi.