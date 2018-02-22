UlUslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) uluslararası yol bisikleti takvimine 2.2 kategorisinde giren ve 4 etaptan oluşan “Tour of Antalya” 22-25 Şubat’ta Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’da düzenlenecek.
Tur, bugün 158,5 km’lik Korkuteli etabıyla başlarken, Kemer, Feslikan, SideLara etaplarının ardından dev yarış, pazar günü Antalya’da son bulacak. Kapanış gününde gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya’da da yüzlerce bisikletçi pedal çevirecek. “Yenilenebilir Enerji” ana temasıyla gerçekleştirilecek organizasyonun kupası ise Antalya’nın doğal güzellikleri ve sporcuların bisiklet sevgilerinden ilham edilerek tasarlandı.
Organizasyonun ana rengi magenta renkli forma, genel klasman lideri tarafından giyilirken portakal renkli forma ‘en iyi tırmanışçı’, sarı renkli forma ‘en iyi sprinter’ tarafından taşınacak. Yeşil renkli forma ise “Yenilenebilir Enerji” kapılarından en çok puan toplayan bisikletçi tarafından terletilecek. Turda ülkemizi kıta takımı Torku Şekerspor ile Brisaspor, Salcano Cappadocia ve Salcano Sakarya takımları temsil edecek.
16 KITA TAKIMI VAR
İtalya Bisiklet Turu gibi büyük organizasyonlarda yarışan CCC Sprandi Polkowice ve İtalya’nın en önemli bisiklet takımlarından biri olan Wilier Triestina, ilk kez düzenlenen Tour of Antalya’nın pro-kıta takımları olurken kariyerinde Giro d’Italia’da etap zaferleri bulunan yıldız bisikletçi Filippo Pozzato da turda pedal basacak. Efsane bisikletçi Alberto Contador’un yönetimindeki Polartec-Kometa takımı da tura katılırken, takımın genel menajeri, bir başka efsane Ivan Basso da Antalya’da olacak.
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