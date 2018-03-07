Sanat dünyasının 'Felaket tellalı' olarak bilinen ses sanatçısı Onur Akay bu kez genç müzisyen Toygar Teyzan'ın intiharını duyurdu.

Onur Akay, genç müzisyen Toygar Tezcan'ın intihar ettiğini Twitter adresinden duyurdu. Tezacan'ın ölümü ile ilgili iddiaları da paylaşan Akay, “Müzisyen arkadaşımız Toygar Tezcan'ı kaybettik. İddialar, kız arkadaşıyla yaşadığı sorunların depresyon boyutuna ulaşması ve bunu kaldıramayıp yüksek dozda ilaç içerek hayatına son verdiği yönünde. Polis araştırmasını sürdürüyor. Sevenlerine başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Toygar Tezcan, Piyano Atölyesi'nin kurucusu ve yöneticisi olan genç müzisyen, ünlü isimlerle çalıştı ve uzun yıllar okul öncesi çağdaki çocuklara ve okul çağındaki çocuklara piyano dersleri verdi.