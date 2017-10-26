Toyota dizele veda ediyor

Otomotiv sektöründe taşlar yerinden oynuyor. Bir taraftan ülkeler ve şehirler arka arkaya benzin ve dizel yakıtlı araçları yasaklayacağı tarihleri açıklarken, diğer taraftan da otomotiv endüstrisi kendisini bu yeni duruma adapte etmeye çalışıyor. Elektrikli ve hibrit model lansmanları ile ilgili haberlerin sayısı hızla artarken, firmalar yatırımlarda çok önemli bir bütçeyi alternatif yakıtlı araç geliştirmek için ayırıyor.
Hibrit otomobilin öncülerinden olan Toyota da konvansiyonel yakıtlı araçlar konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Toyota Genel Müdür Yardımcısı Didier Leroy, Tokyo Otomobil Fuarı'nda Autoeksprees'e yaptığı açıklamada, Toyota'nın bundan sonra yeni modellerinde dizel seçeneği sunmayacağını düşündüğünü söyledi. Bunun kendi fikri olduğunun altını çizen Leroy, "Bu benim kendi düşüncem. Bundan sonra dizel motorlu araç üretmeyeceğiz" ifadesini kullandı.
Yenilenen Yaris örneğini veren Leroy, "Artık Yaris'i dizel motorla alamayacaksınız. Filo müşterileri için bir süre daha devam edebilir ama son kullanıcılar artık dizel motorla alamaz" dedi.
Yaris, Toyota'nın Avrupa satışlarının yüzde 25'ini oluşturuyor.
Toyota 2016 yılında toplam 10.2 milyon adet satışla dünyanın en büyük ikinci otomotiv üreticisi olmuştu.
'C-HR'NİN DİZELİ YOK VE O BENİM KARARIMDI'
C-HR modelini en başından itibaren dizel seçeneği olmadan satışa çıkardıklarını hatırlatan Leroy, "O dönem distribütörler bu karara karşı çıkmıştı ve o benim kararımdı. Pazarda dizel modeline ihtiyaç olduğunu söyledileri. Ama ben 'Hayır' dedim. Bizim uzun dönemli trendleri izlememiz lazım ki o da çevreci araçlar" dedi.
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Misafir 1 dakika önceTürkiye pazarı toyota için devede kulak demek ki .00