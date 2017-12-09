Toyota'nın Avrupa'daki üretim tesislerinden Sakarya'daki Toyota Türkiye fabrikasında, üretim, ihracat ve istihdamda rekora imza atılıyor.
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Hiroshi Kato, yakaladıkları başarıyı ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.
Kato, geçen yılın kasım ayında 400 milyon avroluk yatırımla Türkiye'nin ilk hibrit ve SUV modeli Toyota C-HR'ı üretim bantlarından indirmelerinin ardından üretim, ihracat ve istihdamda rekorlara imza attıklarını belirtti.
Toyota C-HR ile 3 vardiya üretim sistemine geçilmesiyle fabrika kapasitesini iki katına çıkararak 280 bine yükselttiklerini ifade eden Kato, "İstihdam ettiğimiz çalışan sayımız da kapasitemizle paralel olarak artış göstererek 5 binden fazla kişiye ulaştı. Üçüncü modelimizle Japonya dışında ilk Toyota Yeni Global Platformu (TNGA) modeli üreten fabrika olma özelliğine sahip olduk." dedi.
Kato, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin şu anda Avrupa'daki Toyota üretim tesisleri arasında en yüksek üretim kapasitesine sahip fabrika olduğunu vurguladı.
100 ÜLKEYE İHRACAT
Fabrikada yıl sonuna kadar 280 bin araç üretip 248 bin araç ihracatı yapmayı hedeflediklerini aktaran Kato, şöyle devam etti:
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak 2016 yılında gerçekleştirdikleri 155 bin adet üretim ve 116 bin adet ihracatla İSO 500'de 6'ncı, TİM 500'de ise 7'nci sırada yer aldıklarını anımsatan Kato, kapasite artışıyla bu yılın sonunda planladıkları 280 bin adet üretim ve 248 bin ihracat hacmiyle ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.
1990'DAN 2017'YE ÜRETİM SÜRECİ
Arifiye ilçesinde Temmuz 1990'da Toyotasa olarak kurulan Toyota Türkiye fabrikasının temeli, 1992'nin mayıs ayında atıldı. Eylül 1994'te 7. Nesil Corolla Sedan üretimi başlayan fabrikada 2000 yılında 100 bininci araç üretimi gerçekleştirildi. Aynı yılın ekim ayında yeniden yapılanma ve Toyota Türkiye'nin kurulmasıyla üretime hız verilen fabrikada, 2002 yılının şubat ayında ihracat başladı.
2003'te 2 vardiya üretimine geçilmesi, Şubat 2004'te yıllık kapasitenin 100 binden 150 bine çıkartılmasıyla hızla büyüyen fabrika, Aralık 2005'te 500 bininci araç üretimine ulaştı.
Mart 2009'da 1 milyonuncu aracı üreten fabrika, Eylül 2016'da 3 vardiyaya geçti. Ekim 2016'ya gelindiğinde ise Türkiye'de üretilen ilk crossover ve ilk hibrit araç olma özelliği taşıyan Toyota C-HR'ın seri üretimine başlandı.
Eylül 2017'de 2 milyonuncu aracını banttan indiren ve Toyota'nın Avrupa'daki en yüksek kapasiteye sahip üretim tesisi olan Toyota Türkiye fabrikasında, Corolla, Verso ve Toyota C-HR modelleri tüm dünyada alıcılarıyla buluşmaya devam ediyor.
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