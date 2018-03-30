Geçtiğimiz günlerde yaşanan sürücüsüz otomobil kazasının ardından tüm dünya, bu otomobillerin ne kadar güvenli olduğunu sorguluyor. Bu konu hakkında bir açıklama yapan Toyota'nın Kuzey Amerika CEO'su Jim Lentz şu sözleri sarf etti: "Gerçek şu ki, bu uzun bir yol ve bu yolda bazı hatalar olacaktır. Arizona'da gördüğümüz gibi kazalar yaşanabilecektir. Bu kazalar neticesinde belki 100, belki 1.000 kişi hayatını kaybedebilir. Bu gerçeğe hepimizin hazır olması gerekiyor."

Bu sözlerin ardından şu anki durumu da değerlendiren Jim Lentz, günlük hayatta gerçekleşen kazalar ve bu kazalarda yaşanan can kayıplarının çok daha yüksek miktarlarda olduğunu dile getirdi.

Lentz, sürücüsüz araçların yıllık olarak 35.000 insanın hayatını kurtaracağını, bu rakamında sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan can kayıplarının %98'ine tekabül ettiğini belirtti. Ancak yine de bu iyimser tabloya rağmen, tüketicilerin otonom araçlar konusunda iyi bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi gerektiği sözleriyle açıklamalarına nokta koydu.