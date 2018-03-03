Toyota, otomotiv dünyasının geleceği olarak görülen ve dev üreticilerin bir adım öne geçmek için yarış halinde olduğu sürücüsüz teknolojilerin yazılımı için yeni bir girişimle 2.8 milyar dolar yatırım yapılacağını açıkladı.

Tokyo merkezli girişim 1000 çalışanın yanı sıra yeni personel alımı da yapacak ve girişimin yüzde 90'lık kısmı Toyota'da, geriye kalan yüzde 10 hisse ise eşit oranda grup tedarikçileri Denso ile Aisin Seiki arasında dağıtılacak.

Girişimin başında bulunacak olan James Kuffner, şirketin misyonunu dünya çapında yazılımcıların istihdamıyla yazılım geliştirme sürecini daha etkili bir yolla hızlandırmak ve Toyota grubunun kapasitesini arttırmak olarak açıkladı.

Toyota Araştırma ve İleri Düzey Geliştirme Enstitüsü adı verilecek girişim böylelikle Google'ın çatı şirketi Alphabet'in sürücüsüz Waymo projesi ve yine otonom deneyim ile elektrilide öne çıkan, teknoloji satan Tesla gibi oluşumlara rakip olacak.





Toyota e-Palatte























Toyota e-Palatte

Toyota'nın kuracağı yeni şirketin ana dilinin ise İngilizce olacağı açıklandı. Sürücüsüz otomobil yazılımı geliştirme için yapılacak 3 milyar dolara yakın yatırımın yanı sıra yapay zeka için de 1 milyar dolar ayrıldı. Microsoft ve Uber ile de ortaklık kurulacak.

Toyota Araştırma Enstitüsü'nün risk sermayesi geçtiğimiz ay 11.5 milyon dolar tutarındaki tohum yatırımıyla May Mobility ismindeki, üniversite kampüslerine ve iş merkezlerine sürücüsüz ring aracı geliştiren şirkete ortak olmuştu.