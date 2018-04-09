TPAO'dan 4 ayrı bölgede petrol hamlesi

TPAO Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde petrol arama faaliyetlerine devam ediyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), petrol aramak için 4 ayrı ruhsat başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO yalnızca pafta numaraları belirtilen 4 ayrı sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe 27 Mart 2018'de başvurdu.

TPAO'nun arama ruhsatı başvuruları Diyarbakır'ın doğusu ile Adıyaman'ın Şanlıurfa sınırına denk gelen L46-b ile M40-c, M40-b ve M40-d paftalarını kapsıyor.

Trans Atlantic Exploration Mediterranean International da geçtiğimiz günlere Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TEM/5046 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/TEM/K/M44-b2-1 paftasında bir adet petrol işletme ruhsatı almak için bakanlığa başvuruda bulunmuştu.