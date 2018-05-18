TPS Turku - Hjk Helsinki rakamlar

TPS Turku ve Hjk Helsinki, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:30. TPS Turku 5 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Hjk Helsinki 16 puanda ve 2. sırada. TPS Turku, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Hjk Helsinki son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 116 kodlu maçta; İddaa oynayanlar TPS Turku kazanırsa 5.50, beraberlik çıkarsa 3.60, Hjk Helsinki sahadan galip ayrılırsa 1.35 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

TPS Turku son hafta oynanan IFK Mariehamn maçında 3-1 yenildi.

Hjk Helsinki ise RoPS maçında 0-3 yenildi.

TPS Turku, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. TPS Turku, kendi sahasında 0 gol attı, 3 gol yedi.

Hjk Helsinki, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hjk Helsinki 6 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.