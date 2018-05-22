TPS Turku - Honka maçı istatistikleri

Finlandiya Veikkausliiga maçında TPS Turku ile Honka, 22 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. 5 puanlı TPS Turku 11. sırada bulunuyor, Honka 11 puana sahip ve 7. sırada. TPS Turku son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Honka son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 405 kodlu maçı oynayanlar; TPS Turku galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.70, Honka galibiyet oranı 2.40. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

TPS Turku önceki hafta Honka mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Honka ise TPS Turku karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan TPS Turku, 0 gol attı ve 4 gol yedi.

Honka ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Honka, 4 gol atarken 5 gol yedi.