TPS Turku - Inter Turku maç önü

Finlandiya Veikkausliiga maçında TPS Turku ile Inter Turku, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:30. Maç öncesi TPS Turku 8 puanla 12. sırada, Inter Turku 15 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi TPS Turku, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Inter Turku, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 421 kodlu maçta; İddaa oynayanlar TPS Turku kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Inter Turku sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

TPS Turku son haftadaki Inter Turku müsabasında 2-0 yenildi.

Inter Turku ise TPS Turku maçında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan TPS Turku, 1 gol attı ve 5 gol yedi.

Inter Turku, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Inter Turku 11 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.