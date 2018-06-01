TPS Turku - KuPS Kuopio sahaya çıkıyor

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. TPS Turku, 01 Haziran 2018 Cuma günü KuPS Kuopio takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:30. 6 puanlı TPS Turku 12. sırada bulunuyor, KuPS Kuopio 20 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi TPS Turku, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. KuPS Kuopio son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 155 kodlu maçı oynayanlar; TPS Turku galibiyet oranı 3.30, beraberlik oranı 3.20, KuPS Kuopio galibiyet oranı 1.70. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

TPS Turku önceki hafta Jaro mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

KuPS Kuopio ise RoPS maçında 3-1 yenildi.

TPS Turku, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 4 gol yedi.

KuPS Kuopio ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. KuPS Kuopio, 12 gol atarken 7 gol yedi.