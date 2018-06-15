TPS Turku - Lahti maçı öncesi rakamlar

TPS Turku ve Lahti, 15 Haziran 2018 Cuma günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:30. TPS Turku 7 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Lahti 21 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi TPS Turku, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Lahti, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 153 kodlu maçta; İddaa oynayanlar TPS Turku kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Lahti sahadan galip ayrılırsa 1.95 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

TPS Turku önceki hafta IFK Mariehamn mücadelesinde 3-1 yenildi.

Lahti, Honka karşılaşmaında 2-0 kazandı.

TPS Turku, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. TPS Turku, kendi sahasında 0 gol attı, 4 gol yedi.

Lahti, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lahti 5 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.