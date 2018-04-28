TPS Turku - RoPS maçı ne zaman?

Finlandiya Veikkausliiga maçında TPS Turku ile RoPS, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. TPS Turku 3 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken RoPS 15 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi TPS Turku, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. RoPS, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 331 kodlu maçı oynayanlar; TPS Turku galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.90, RoPS galibiyet oranı 2.40. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

TPS Turku son haftadaki IFK Mariehamn müsabasında 3-1 yenildi.

RoPS, Hjk Helsinki karşılaşmaında 0-3 kazandı.

TPS Turku, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. TPS Turku, kendi sahasında 0 gol attı, 2 gol yedi.

RoPS, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda RoPS 2 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.