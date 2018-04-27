TPS Turku - RoPS maçı ne zaman?

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. TPS Turku, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü RoPS takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 3 puanlı TPS Turku 9. sırada bulunuyor, RoPS 15 puana sahip ve 1. sırada. TPS Turku, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. RoPS, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 331. İddaa'da TPS Turku kazanır 2.30, berabere biter 2.90, RoPS kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

TPS Turku son hafta oynanan IFK Mariehamn maçında 3-1 yenildi.

RoPS ise Hjk Helsinki maçında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan TPS Turku, 0 gol attı ve 2 gol yedi.

RoPS, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. RoPS, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.