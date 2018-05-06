TPS Turku - VPS maç önü

TPS Turku ve VPS, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:30. 4 puanlı TPS Turku 11. sırada bulunuyor, VPS 8 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi TPS Turku, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. VPS son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 621. İddaa'da TPS Turku kazanır 0.00, berabere biter 0.00, VPS kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

TPS Turku önceki hafta Jaro mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

VPS ise Lahti maçında 1-3 yenildi.

TPS Turku, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 2 gol yedi.

VPS, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda VPS 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.