Katar'ın başkenti Doha'dan kalkan ve İngiltere'ye hasta götürürken, yakıt ikmali yaptığı Trabzon Havalimanı'ndan kalkışından bir süre sonra pilotunun teknik arıza nedeniyle havadan acil iniş istediği, Alman bayraklı D-CONU tescilli Learjet 55 tipi ambulans uçaktaki teknik arıza giderildi. Yaralı İngiltere vatandaşı 78 yaşındaki Puline Teresa'nın bindirildiği uçak, bugün sabah saatlerinde, Trabzon Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçuruldu.



DHA'nın haberine göre trafik kazası sonucu yaralanan İngiliz Pauline Teresa'nın Doha kentinden dün sabah saatlerinde alınarak, ülkesine götürüldüğü Alman bayraklı D-CONU tescilli Learjet 55 tipi ambulans uçağa Trabzon Havalimanı'nda yakıt ikmali yapıldı. Bir süre sonra yeniden havalandırılan uçakta pilotlar, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile temasa geçerek, teknik arıza bildirimi yaptı ve acil iniş istedi. Uçuş trafiğine kapatılan havalimanına saat 12.13´te sorunsuz inişi gerçekleştirilen uçaktaki 4 kişilik mürettebat ve yaralı İngiliz kadın tahliye edildi. Uçaktan alınan yaralı Puline Teresa, ambulansla Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

TEKNİK ARIZA GİDERİLDİ



Alman Bayraklı D-CONU tescilli Learjet 55 tipi ambulans uçakta teknik ekipler tarafından inceleme yapıldı. İnceleme sonucu motorunda arıza tespit edilen uçak, bakıma alındı. Gece boyu sürdürülen çalışma ile uçaktaki teknik arıza giderildi. Uçak, bugün sabah saatlerinde, yaralı İngiltere vatandaşı Puline Teresa da alınarak, Trabzon Havalimanı'ndan İngiltere´ye uçuruldu.





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