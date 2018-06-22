Cumhuriyet Halk Partisi'nin(CHP) Trabzon milletvekili aday listesi merak ediliyordu. Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan aday listesi ile beraber Trabzon milletvekili adayları belli oldu. İşte Remi Gazete'de yayınlanan kesinleşmiş Trabzon CHP milletvekili aday listesi...

TRABZON CUMHURİYET HALK PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 AHMET KAYA YÜKSEK MAKİNA MÜHENDİSİ 2 ABDULKADİR ÇELEBİ YÜKSEK İKTİSATÇI 3 HİKMET NURİ AYDIN YÜKSEK MAKİNA MÜHENDİSİ 4 SUNAY KURTOĞLU ORTA SERBEST ÖZEL 5 İSMAİL KAYNAR YÜKSEK AVUKAT 6 MERTCAN FERO ORTA ÖĞRENCİ

Kimler oy kullanamaz?

Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar

1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2. Askeri öğrenciler,

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).