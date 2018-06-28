Trabzon'da yaşayan V.Y, babasının ameliyatı için Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nde görev yapan uzman doktor E.V'nin kendisinden 2 bin lira talep ettiğini belirterek İl Sağlık Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

AA'nın haberine göre, konunun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne iletilmesi üzerine polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda doktor E.V, seri numaraları alınmış 2 bin lirayı hasta yakını V.Y'den aldığı sırada suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan E.V, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.