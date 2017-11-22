Trabzon'da engelliler için yapılan tuvalete engelliler giremiyor

Trabzon'da Atatürk Alanı Meydan Parkı içerisindeki tuvaleti önüne yaptırılan demir parmaklık sebebiyle engelliler kullanamıyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Kenan Taşkın'ın edindiği bilgilere göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin uzun süredir ücretsiz olarak işlettiği Atatürk Alanı Meydan Parkı içerisindeki tuvalet bir süre önce belediyenin şirketine devredilip ücretli hale getirildi. Tuvaletin ücretli olmasının ardından önüne yaptırılan demir parmaklık, tekerlekli sandalye ile girişin önünü kesti.

"TEMEL FIKRASI GİBİ"

Necip Bayram adlı engelli vatandaş "Temel fıkrası gibi erkekler ve bayanlar tuvaletinin içinde bizim kullanacağımız kabin var. Önceden rahatlıkla gidiyorduk. Ücretli olmasının ardından demir parmaklık yüzünden giremiyoruz. Tekerlekli sandalye sığmıyor" dedi.

Recep Çakır adlı engelli ise "Kaç sefer telefon ettimse karşıma çıkan bayan 'Sizi bilgilendireceğiz' diyerek kapattı ama hala düzeltilen bir şey yok" diye konuştu.