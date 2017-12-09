Trabzon'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesi Erenler Mahallesi'nde Yusuf Güzeldal'a (68) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre; vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen Yusuf ve oğlu Ali Güzeldal'ı bulundukları yerden çıkarttı.

İlçedeki hastaneye kaldırılan Ali Güzeldal hayatını kaybetti, babası ise tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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