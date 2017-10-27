Trabzon'da fuhuş operasyonu

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı, 42 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, 10 gün süren çalışmalar sonucu Değirmendere ve Çömlekçi mahallelerindeki 4 otel ve 2 restorana operasyon düzenlendi.

Operasyonda fuhşa teşvik, aracılık ve zorla fuhuş yaptırmak suçlarından 14 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan 42 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan S.Y, F.A, S.T, E.Ş, İ.Ş, S.K. ve E.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.