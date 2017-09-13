Trabzon'un Arsin ilçesinde baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede teşhis konulamamasının ardından 4 hastane dolaşan genç kadın 22 gün sonra hayatının kaybetti. Genç kadının eşi, karısının ölümünde ihmal olduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İHA'nın haberine göre; Trabzon'un Arsin ilçesi Yalı Mahallesi'nde yaklaşık 1 yıl önce evlenen İsmail-Aydanur Terzi'nin, 3 ay önce bir çocukları dünyaya geldi. Doğumdan sonra artan baş ağrısı şikayetleri sonucu ilçe hastanesine giden Aydanur Terzi'ye (24) doktor ağrı kesici iğne yapılıp reçete yazdıktan sonra evine gönderdi.

Baş ağrısı dinmeyen genç kadını eşi bu kez özel bir hastaneye götürdü. Çekilen MR sonucu beyninde bir şeye rastlanılmayan genç kadına doktorlar psikiyatri tedavisi almasını önerdi. İsmail Terzi, eşini bu kez Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürürken, psikiyatri servisi doktoru H.H. tarafından eşi gözlem altına alınarak hastaneye yatırıldı.

"BİR HAFTA SONRA İYİCE FENALAŞTI"

21 günde 4 hastane dolaştıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını belirten İsmail Terzi, "Hastaneye yatırdıktan sonra doktor bize ilaçların etkisinin 10-15 gün süreceğini ifade etti. Aradan bir hafta geçti hastam iyice fenalaştı. Ayakta getirdiğim hastam yatağa bağlandı. Psikiyatri servisi olduğu için her zaman yanına giremiyorduk. Tekrar bir gün hastaneyi gittim. Hastam hakkında bilgi almak istedim ama doktoru olmadığı için bilgi alamadın ve görüşemedim. Telefonla hastayı takip ettiğini bize oradaki hemşireler tarafından söylendi. Doktoru söylemi doğrultusunda hareket ettiklerini belirttiler. Gelip kendisi hastayı görmüyormuş sadece telefonla hastayı takip ediyormuş" dedi.

Bu duruma dayanamadığını belirten acılı eş, "Bu hastanede bana bilgi verecek olan bir doktor yok mu?' dedim. Psikiyatri S. beyin psikiyatrinin adını bana söylediler. Kendisinin yanına gittim ve durumu anlattım. Ben hastamı ayakta getirdim ve yatağa bağlı kaldı diye söyledim. Lavaboya bile gidemez hale geldi. S. bey, hastayı bildiğini bana ifade etti. Yalnız H.H.'nin hastası olduğu için biz ilgilenmedik. Daha sonra hasta hakkında bilgi aldıktan sonra, eşimin doktoru H.H.'yi aradı. Bizde yanında konuştuklarına şahit olduk."

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

"Ona, 'Sevgili kardeşim sen bu hastayı burada niye yatırdın. Bizlik bir durum yok diyor'. Bizim hastalarımız yatağa bağlanmaz akşamdan ilacını alır gündüz normal yaşantısına devam eder. Ne teşhis koyarak bunu buraya aldın' diyor. İki doktor aralarında yaptıkları konuşmanın ardından H.H., S. hocaya 'Abi sana güveniyorum sen gerekeni yap o zaman' dedi, oradan hemen beyin cerrahına sevkini istediler. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi kabul etmediği için Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdiler. Kaşüstüne getirdik ki beyin kanaması başlamış. Oradaki ultrason çalışmıyordu oradan tekrar ambulansa koyup Kaşüstü Hastanesi'nin Yenimahalle'de bulunan Numune Kampüsü'ndeki ek binasına getirdiler. Oradan tekrar KTÜ Tıp Fakültesi'ni aradılar. Sabah getirilmesi istendi. 36 saat yoğun bakımda kaldı. Sabah erkenden KTÜ Tıp Fakültesi'ne getirdiğimiz zaman iş işten geçmişti. Hastama ilaç verip uyuttular kendini ifade edemedi. Savcılığı suç duyurusunda bulundum" şeklinde konuştu.

3 AYLIK BEBEK ÖKSÜZ KALDI



Hastane başhekim yardımcısının konuyu görüşmek için kendisini çağırdığını belirten İsmail Terzi, "Ben Psikiyatri H.H.'den şikayetçiyim. Kendisinin de buradan gittiğini söylediler. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Vicdan azabından gittiği söylendi. Benim hastam geri gelmeyecek. Benim 3 aylık Arda bebeğim öksüz. Mamalarla besliyorum onu. Anne şefkati göremedi. Daha dünyadan haberi yok. Benim şikayet amacım başkalarının canı yanmaması için bu işi yapamıyorsa başkalarının canı yanmasın diye şikayette bulundum. Bebeğimize annem ve ben bakıyorum."

"Doğumdan 1 ay sonra annesi rahmetli oldu. 22 gün hastanelere gidip geldim. 10 psikiyatride yatırdılar. En son beyin kanamasından oldu. Beyninde baloncuklar varmış. MR'da görememişler. Ultrasonda çıkmış. Numunede yattığı sürede ne ultrason ne başka bir şey çektirmediler. Hasta 10 gün sonra fenalaştı ondan sonra ultrason çektikler ki beyin kanaması başlamıştı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili incelemenin sürdüğünü, ihmal olup olmadığının araştırılacağını ve bilirkişilerin inceleme ve araştırması sonrasında bir sonuca varılacağını belirtti.