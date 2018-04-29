Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkili olan sis dolayısıyla İzmir'den 21.25'te Trabzon Havalimanı'na yapılması planlanan uçak seferi iptal edildi.

AA'nın aktardığına göre; Trabzon Havalimanı'ndan 22.05'te İzmir'e yapılması planlanan seferin de gerçekleştirilemeyeceği öğrenildi. Bazı hava yolu şirketlerinin uçuşları ise rötarlı gerçekleştiriliyor.

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