Trabzon’da Milli Eğitim, Belediye ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) işbirliği ile hazırlanan 'Ortahisar Sevgi Aşısı’ projesiyle her okula bir kulübe ve sokak köpeği verilmeye başlandı. Bakımı okullar tarafından yapılacak köpekleri besleyecek öğrenciler, bu sayede sokak hayvanları bakımı ve sevgisi konusunda eğitilecek.
Ortahisar ilçesinde, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Hayvanları Koruma Derneği ortaklaşa “Ortahisar Sevgi Aşısıö projesi geliştirdi. Okullara kulübe ve sokak köpeği verilmesi planlanan proje ile öğrencilerin hayvan sevgisi, bakımı ve sokak hayvanları konusunda eğitim almaları ile çocukların hayvanlarla ilişkileri ile sorumluluk duygularının geliştirilmesi hedeflendi. Projenin ilk uygulaması yaz döneminde de eğitim veren Bahçeşehir Koleji’nde başladı.
Okula, barınağa terk edilmiş golden cinsi bir köpek ve kulübe verildi. Bes ad verilen ve bakımı okul tarafından yapılacak köpeğe ilgi gösteren çocuklar, sevgi gösterilerinde bulundu, beslemek için sıraya girdi. DHA'nın haberine göre, Trabzon Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, tüm canlılara uygulanan şiddetin karşısında olduklarını söyledi. Dünya genelinde kadına, çocuğa ve hayvanlara karşı işlenen şiddet suçlarında artış yaşandığını söyleyen Kurban, Bu durumun önüne geçilmesi için bilinçlendirme çalışmaları önemli. Hayvan sevgisinin küçük yaşlarda öğrenilmesi gerekiyor. Projeyle barınaktan aldığımız sakin, uyumlu ve çocuklarla anlaşabilen köpeklerimizi okullara teslim ediyoruz. Hayvanlara yuva bulmayı ve çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisini aşılamayı amaçlıyoruz. Çocuk kendinden farklı bir canlı ile iletişime geçtiği zaman ilerdeki dönemlerde kendisinden farklı insanlarla daha iyi iletişim kurabiliyorlar dedi.
Bahçeşehir Koleji Trabzon Kampüsü Müdürü Cihangir Üreyener de hayvanları seven insanların da merhamet duygularının geliştiğini belirterek “Çocuklarımız okula kayıtlı oldukları günden beri hayvan sevgilerini sürekli dile getiriyorlardı. Derneğimizle iletişime geçtik ve bir köpeğin bakımını üstlendik. Çocuklarımızın da çok fazla hoşuna gitti. Onlara böyle bir sürpriz yapmak istedik. Çok memnunuz. Öğrencilerimiz bize teşekkür etti, çok duygulandıkö diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.