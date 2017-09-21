Trabzon'da Hüseyin Avni Aker unutuldu

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Gür olayı şöyle anlatmıştı: “1940’lı yıllarda Avni Aker’le aynı okulda beraber çalıştık. Stad inşaatı tamamen bitmiş ve isim aranıyordu. Bir genel kurul oluşturuldu, ben de Aker’in ismini teklif ettim. Sanat Okulu ile Yenimahalle arası o zamanlar uçurumdu, at arabaları ile toprak taşıyarak doldurduk. Çimleri ekmeye başladık. Daha sonra 60 kişilik kapalı tribün ile açık tribün yaptık. Tüm bunları anlatınca bana hak verdiler ve stada Avni Aker’in ismini verdiler.”