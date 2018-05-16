Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayının ilk gün orucu bugün tutuluyor. Trabzonlular ilk sahuru yaptıktan sonra ilk iftara hazırlanmaya başladı. Peki Trabzon'da ilk iftar saat kaçta? İşte imsakiye...

TRABZON İFTAR VAKTİ 2018

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Trabzon iftar vakti 19:39 olarak yer almakta. Trabzonda saat 19:39’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

TRABZON İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Trabzon yarın gece 2. sahura kalkacak. Trabzon sahur vakti 03:08 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Trabzon'da 03:08 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.

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