Trabzon'un Ortahisar İlçesi'ne bağlı Pelitli Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde toplu konutların bulunduğu sitenin istinat duvarı çöktü. Çok sayıda araç çöken duvarın altında kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Pelitli'de bulunan sitenin istinat duvarı bu sabah saatlerinde çöktü. Çöken duvarın altında çok sayıda araç kaldı, olayın sabah erken saatlerde meydana gelmesi nedeniyle ölen veya yaralanan olmazken, büyük maddi hasar oluştu.

Belediye ve jandarma ekipleri bölgeye geçerek çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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