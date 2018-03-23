Trabzon'un Maçka ilçesinde görev ifası sırasında içerisinde bulundukları aracın dereye uçması sonucu kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları karadan ve havadan sürüyor. Arama çalışmalarına 464 personel katılırken havadan da destek çalışmaları sürüyor.

İHA'nın haberine göre, sabahın erken saatlerinde derenin, denizle birleştiği yaklaşık 25 kilometrelik bir alanda arama çalışmaları sürerken çalışmalara 1 helikopter ve 4 droneda havadan destek veriyor. Arama çalışmalarına 200 kadar asker, 100 polis, Sahil Güvenlik ekiplerinden 7, Rize Deniz Polisi'nden 5, Hopa Deniz Polisi'nden 4 olmak üzere 16 dalgıç toplam 464 personel katılırken dere suyunun bulanık ve hızlı akışı arama çalışmalarını güçleştiriyor. Gün içinde su seviyesinin düşürülmesi için dere üzerinde bulunan HES kapaklarının kapatılacağı öğrenilirken, aramalarda şu ana kadar bir sonuç alınamadı.

Dün gece saat 01.45 sıralarında meydana gelen olayda Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 3 polis memuru görevlerini ifa ederken, polis otosu kontrolden çıkması sonucu Çatak Köprüsü üzerinden dereye uçmuştu. Kazada Trabzon nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Yusuf çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralı olarak kurtuldu. Polis memuru Mehmet Ayan ise derede kaybolmuştu.

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