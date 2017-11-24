Trabzon'da lahmacun arasında uyuşturucu ele geçirildi

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde otobüste yapılan aramada lahmacuna sarılı uyuşturucu ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Vakfıkebir ilçesinde yapılan uygulamada, Ağrı'dan gelen otobüste yapılan aramada lahmacuna sarılı uyuşturucu madde ele geçirdi. Lahmacuna sarılı 690 adet ectasy hap ile 100 gram esrar ele geçiren ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan, Araklı ilçesinde durdurulan bir araçta ise 12 bin 100 adet kaçak sigara ele geçirildi.