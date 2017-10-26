Trabzon'da alacak verecek yüzünden tartıştığı Sarayköy Mahallesi Muhtarı Ömer Ağaoğlu'nu tabancayla ensesinden vurarak öldüren Ali Kemal U., İstanbul'a kaçarken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Cinayetin ardından haftasonu kızının düğününe gitmeyi planlayan katil zanlısının cebinden uçak bileti çıktı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Enis Yıldırım'ın aktardığı bilgilere göre, Trabzon'un Sürmene İlçesi Baştımar Mahallesi'nde, Sarayköy Mahallesi Muhtarı Ömer Ağaoğlu ile arkadaşı Ali Kemal U. arasında iddialara göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken Ali Kemal U., kaçmaya çalışan Ömer Ağaoğlu'nun ensesine bir el ateş etti. Ağaoğlu yaşamını yitirirken katil zanlısı kayıplara karıştı.



ARSİN'DE YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken jandarma ekipleri, Ali Kemal U.'nun haftasonu kızının İstanbul'da yapacağı düğüne gitmek için olaydan sonra bilet aldığını belirledi. Katil zanlısı jandarmanın takibi sonucu Arsin'de gözaltına alındı. Cebinden uçak bileti çıkan Ali Kemal U.'nun "Alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıklarını" söylediği öğrenildi. Katil zanlısı sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.