Trabzon'da, okul servisi sürücüsü 59 yaşındaki Haluk Ö., servis aracında 'Erik Dalı Gevrektir' türküsünü cep telefonundan açarak eğlenmek isteyen ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi G.B.'yi dövdüğü suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öğrencinin ailesi, tutuklama kararının emsal bir karar olduğunu savunarak, okul servisi şoförlerinin denetiminin iyi yapılması ve dikkatli davranılması gerektiğini söyledi.



DHA'nın haberine göre, önceki gün okul çıkışında kendilerini eve götürecek servis minibüsüne binen ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi G.B. seyir halindeki araçta, cep telefonundan son dönemlerin popüler türküsü 'Erik Dalı Gevrektir'i açarak, arkadaşlarıyla eğlenmek istedi. İddiaya göre, bir süre müzik eşliğinde eğlenen öğrencilerden rahatsız olan servis sürücüsü Haluk Ö., bir öğrenciyi indirmek için yol kenarında durdu. Öğrencilerin bulunduğu tarafa yönelen sürücü, elinde cep telefonu bulunan G.B.'nin saçından çekti, eliyle sırtına tokat attı.



AİLE ŞİKÂYETÇİ OLDU TUTUKLANDI



Evine bırakılan öğrenci G.B. ağlayarak aradığı annesinden kendisinin servisten alınması istedi. Travmayı atlatamayan öğrencinin akşam saatlerinde ağlamasını sürdürdü. Serviste sürücünün kendisini dövdüğünü anlatan G.B.'nin tişörtünü açan aile, oğullarının sırtında dayak izine rastladı. Bunun üzerine hastaneye giderek 'Darp raporu' alan aile, polise başvurup sürücüden şikâyetçi oldu. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan servis sürücüsü Haluk Ö. 'Çocuğa darp' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



"EMSAL BİR KARAR OLACAK"



Tutuklamanın emsal bir karar olduğunu belirten öğrenci G.B.'nin amcası Osman B., şunları söyledi:



"Yeğenim okuldan çıktı servise bindi. Arkadaşları ile araçta cep telefonundan 'Erik Dalı' şarkısını açarak biraz oynamışlar. Şoför arabayı durdurup, çocuğa bir şey demeden önce saçını çekmiş, sonra da ense ve sırtına vurmuş. Çocuğun sırtında izler halen daha görünüyor. Ne kadar sert vurmuşsa. Bu olayla birlikte başka okullara servis çekebilmek için çocukları evlerinden erken saatlerde alıp, okul çevresinde bir pastaneye bıraktığı da ortaya çıktı. Şikayetçi olduk. Araya çok kişi girdi ama adam tutuklandı. Bu işin özürü var mı? Yeğenim için hem para veriyoruz, hem de çocuk dayak yiyor. Olacak iş değil. Bu karar emsal bir karar olacak. Artık öğrenci servis sürücüleri daha dikkatli olur. Can emanet ediyoruz. Böyle mi yapılmalı?"



"PARMAK İZLERİNİ GÖRDÜK"



Çocuğun babası Rahmi B. de çok üzgün olduklarını belirterek, "Çocuğum evde geldi annesini ağlaya ağlaya arayarak 'Ben bir daha o servise binmem. Beni o servisten alacaksınız' dedi. Eşim de servis sürücüsünü aradı, ne olduğunu sordu. Sürücü 'Çocuğunuzun baldırına bir şamar attım. Özür dilerim. Yapmamam gerekiyordu' dedi. Akşam saatlerinde çocuk isyanlara başlayınca kendisinin dövüldüğünü anlattı. Tişörtünü açtık baktık sırt ve vücudunda parmak izlerini gördük. Fotoğrafladık. Hastaneye gittik rapor aldık ve şikâyetçi olduk" diye konuştu.



"HERKESE DERS OLSUN"



Servis sürücüsünün dövdüğü oğluna "Aslan parçası, bir anlık sinirle oldu. Kusura bakma" dediğini de ifade eden Rahmi B. şunları söyledi:



"Çocuğumu artık eşim okula getirip götürüyor. Çocuğum benim ilk göz ağrımdır. Ona ben el kaldıramamışım o nasıl el kaldırabiliyor? Anlamış değilim. Kızarım, fırça atarım ama gözümden de sakınırım. Hatta oğluma dövdükten sonra 'Aslan parçası, bir anlık sinirle oldu. Kusura bakma' diyor. Kendisine 'Çocuğum küfür mü etti? Saygısızlık mı yaptı? Benim çocuğuma niye vurdun?' dedim. O da 'Bir anlık sinirle vurdum özür dilerim' yanıtını verdi. Böyle bir şey ilk kez başımıza geldi. Belki tutuklanması ağır olabilir ama can emanet ettiğimiz bu sürücüler de sorumluklarını iyi bilmelidir. Bu karar herkese ders olur umarım. Üzüldük umarız böyle olaylar hiç yaşanmaz. Aileler de çok dikkat etmeli."



ANNE SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ



Çocuğun annesi Nilgün B. ise kendi sosyal medya hesabından yaşanan olayla ilgili paylaşımda bulundu. Anne, "Adam şu an itibarıyla tutuklandı. Tutuklu yargılanacak. Bunu yazıyorum çünkü bugün bana yarın sana. 'Unutmayın dikkat edin' diye yazıyorum. İsyanımdan yazıyorum. Çok kırgın ve üzgünüm. Siz de çocuklarınızın çevresinde olan insanlara dikkat edin benim gibi üzülmeyin" ifadelerini kullandı.

