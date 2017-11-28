Trabzon'da şiddetli karın ağrısı şikayetiyle doktora giden kadının karnından havlu çıktı!

Trabzon'da şiddetli karın ağrısı şikayetiyle doktora giden 35 yaşındaki N.A. adlı kadın hastanın çekilen tomografisinde karnında havlu olduğu ortaya çıktı.
3 YIL ÖNCE RAHMİNDEN OPERASYON GEÇİRMİŞTİ
DHA'nın haberine göre; 3 yıl önce yurtdışında geçirdiği bir ameliyat sonrası hastanın karnında unutulduğu tahmin edilen havlu, 3 saat süren operasyonla çıkarıldı. İlginç olay, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ortaya çıktı. Şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran N.A., Genel Cerrah Uzmanı Dr. Ayhan Çağılcı tarafından muayene edildi. Kadının çekilen tomografi filminde karın boşluğunda birden fazla kitle ve havlu olduğu belirlendi. 3 yıl önce yurtdışında tıpta 'histerektomi' olarak bilinen rahim ameliyatı geçiren kadının karnında unutulduğu sanılan havlu, 3 saat süren başarılı operasyonla alındı. Dr. Çağılcı, kadın hastanın karnından havlunun çıkarılma anına ilişkin fotoğrafı paylaştı.
DOKTOR ÇAĞILCI ŞOK OLDUK
Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Ayhan Çağılcı, hastanın karnından çıkardıkları havlu ile şoke olduklarını söyledi. Hastanın sağlık durumunun şu an iyi olduğunu belirten Çağılcı şöyle konuştu: “Hastamız Avrupa'da yaklaşık 3 yıl önce rahim ameliyatı olmuş. Burada son zamanlarda şiddetli karın ağrısı ve mide bulantılarının artması üzerine bize geldi. Sancıları olduğunu söyledi. Muayenesi sonrası gerekli tetkikleri yaptık. Karın bölgesinde ne olduğunu bilmediğimiz yabancı cisimler göründü. Bunun üzerine hastamızı yatırdık. Tedavi sonrası sabah saatlerinde ameliyata aldık. Ameliyatta açım sırasında 3 hemşire birde ben doktor olarak gördüklerimiz karşısında şoke olduk. Havlu ve diğer kitleyi başarılı geçen operasyonla hastanın karnından çıkardık. Hastamızın durumu iyi. Birkaç gün daha misafirimiz olacak.
DAHA DİKKATLİ OLUNMALI
Yurtdışında yapılan ameliyatı da eleştiren Çağılcı, ameliyatta her ne olursa olsun malzemeler yazılır. Sonrada sayım yapılır. Bu sayımlar ‘tamam’ demeden karın kapatılmıyor. Bu sorunları yaşamamak için çok dikkatli olması gerekir" ifadelerini kullandı.
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