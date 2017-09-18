Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından sahildeki yaya yoluna asılan levha tepki çekti.

HABERTURK.COM Whatsapp Hattı'na gelen fotoğraf ve videoda yaya yolunda köpekle yürümenin yasak olduğunu belirten levhanın asıldığı görülüyor. Levhadaki diğer bir ayrıntı ise sadece tasmasız değil tasmayla da köpek gezdirilemeyeceğinin belirtilmesi...

"GELEN ŞİKAYETLER ÜZERİNE KONULDU"

Levhayla ilgili HABERTURK.COM olarak ulaştığımız Trabzon Belediyesi yetkilisi, vatandaşların şikayetleri üzerine 2013 yılında böyle bir önlem alındığını fakat şikayetlerin hala devam ettiğini söyledi.

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Gürcan Başar , "Levha sadece kauçuk yürüme yolu için geçerli, yan tarafında bulunan alternatif parke yol için geçerli değil. Kauçuk yolda yürüyen vatandaşlar bazı insanlar tarafından köpekleriyle korkutulduklarına dair şikayette bulundular, gelen şikayetler üzerine böyle bir levha koyuldu." açıklamasında bulundu.

Aynı yola motosikletlerin de giremediği, bununla ilgili de ayrıca bir levha olduğu belirtildi.