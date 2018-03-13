Alınan bilgiye göre, Dağıstan uyruklu H.M. (24) oturma izni almak için Trabzon Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat etti. H.M. hakkında kısıtlama bulunduğunu tespit eden Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri, durumu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

AA'nın haberine göre; Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kadın hakkında terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan H.M, cezaevine gönderildi.

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