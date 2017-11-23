Trabzon'da yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi: "Las Vegas saldırısını önceden biliyordum"

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 9 Kasım günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra "DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle tutuklanan Y.S.'nin polis sorgusunda Las Vegas saldırısını önceden bildiğini anlattığı öğrenildi.

SON TALİMAT EYLÜL'DE GELDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Enis Yıldırım'ın haberine göre; Y.S.'nin, ABD'nin Las Vegas kentinde 2 Ekim günü 59 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin "İnternet üzerinden görüşmelerimiz oluyordu. Bu görüşmelerde ise nasıl eylem gerçekleştireceğimiz bizlere ifade ediliyordu. Son talimat Eylül ayında "Yalnız Kurt" eylemi biçiminde bize tebliğ edildi. Bu sırada Las Vegas'ta yapılacak eylemin de boyutu anlatıldı" dediği öğrenildi.

"DEAŞ'LILARIN AİLELERİ İÇİN PARA TOPLADIK"

Bomba yapımını video aracılığı ile öğrendiğini belirten Y.S. "Videolar üzerinden bana bomba yapıımı öğretiliyordu. Bir tanesini Sürmene sahilinde denedim. Bu da sis bombasıydı. Yaptıktan sonra fitilini ateşledim. Kimse yoktu. Bir de cezaevinde DEAŞ'lılara ilçede para toplayarak içeride yatanların dışarıda kalan ailelerine destek veriyorduk" şeklinde ifade verdi.

Trabzon polisinin 10 Kasım tedbirleri amacı ile Sürmene ilçesinde 9 Kasım'da düzenlediği DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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